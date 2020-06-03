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Россияне отреагировали на новость о полной кредитной амнистии 

Лера Букина 46 минут назад
Россияне отреагировали на новость о полной кредитной амнистии
Фото: ТАСС
70% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что сумма долга по кредиту у них достаточно большая. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. Тема касалась размера задолженности по имеющимся кредитам.
17% опрошенных заявили о том, что для погашения долга им осталось внести незначительную сумму денег.
У 12% проголосовавших нет долгов по кредитам.
1% россиян планируют на днях погасить свой кредит.
В опросе приняли участие 23348 человек.
Сенатор Владимир Кравченко предложил банковскому сообществу обсудить более масштабные меры поддержки россиян, в том числе и возможность полной кредитной амнистии. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России был принят закон, дающий право на кредитные каникулы физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу. Закон распространяется на потребительские кредиты и ипотеку заемщиков, чей доход из-за ситуации с коронавирусом упал более чем на 30%.
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Общество , Владимир Кравченко , РИА Новости
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