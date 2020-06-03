Умер художник-пушкинист Энгель Насибулин

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Санкт-Петербурге умер художник Энгель Насибулин, сообщает ТАСС. Иллюстратор произведений Александра Пушкина умер в возрасте 86 лет. Он ушел из жизни в ночь на 3 июня от сердечного приступа.

Как рассказали близкие художника, ночью Насибулин вызвал скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Энгель Насибулин родился в январе 1934 года в Башкирии. Он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

Международную известность Насибулин приобрел как иллюстратор Пушкина, его стихов и прозы. С его иллюстрациями вышли книги почти на всех языках мира.