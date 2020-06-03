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Художник-пушкинист Энгель Насибулин умер Петербурге 

Москва24 и ещё 3 40 минут назад
Умер художник-пушкинист Энгель Насибулин
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
В Санкт-Петербурге умер художник Энгель Насибулин, сообщает ТАСС. Иллюстратор произведений Александра Пушкина умер в возрасте 86 лет. Он ушел из жизни в ночь на 3 июня от сердечного приступа.
Как рассказали близкие художника, ночью Насибулин вызвал скорую помощь, однако спасти его не удалось.
Энгель Насибулин родился в январе 1934 года в Башкирии. Он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.
Международную известность Насибулин приобрел как иллюстратор Пушкина, его стихов и прозы. С его иллюстрациями вышли книги почти на всех языках мира.
В 1998–1999 годах Насибулин принимал участие в создании музея Пушкина в Нью-Йорке. Работы художника находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в музее Анны Ахматовой, в частных собраниях и в библиотеках разных стран.
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Общество , Анна Ахматова , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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