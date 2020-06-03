Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию 

Румынии сапожник придумал обувь, которая позволяет соблюдать дистанцию. Выглядящие забавно ботинки 75 размера с длинным носком, по мнению мастера, помогут избежать риска заражения опасной коронавирусной инфекцией. Ведь если два человека наденут такие туфли, между ними будет дистанция в 1,5 метра, как раз такое расстояние врачи считают наиболее безопасным.

Правда, изготовитель обуви умалчивает, насколько удобны такие антикоронавирусные башмаки. При этом он заявил, что его творения уже начинают пользоваться спросом — недавно сапожник получил свои первые заказы.