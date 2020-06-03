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Онищенко рассказал, когда могут открыть рестораны и кафе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Онищенко рассказал, когда могут открыть рестораны и кафе
Фото: РИА Новости
Академик РАН Геннадий Онищенко в эфире программы «Между тем» рассказал о своем отношении к ограничениям для рестораторов и когда их могут снять.
В Москве и некоторых других городах и регионах России постепенно начинают снимать некоторые ограничения, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Но ресторанный бизнес продолжает работать только в режиме еды на вынос, когда эти ограничения для рестораторов могут быть сняты рассказал первый заместитель Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в программе «Между тем».
«Я думаю что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений для ресторанов). Но то, что сегодня нужно работать им, я за это обеими руками, я еще об этом говорил две или три недели назад», — заявил академик.
Об открытии кафе и ресторанов в Москве ранее говорил и первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, он заявил, что их работу разрешат на следующем этапе снятия ограничений из-за коронавируса.
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