8831 случай коронавируса зафиксирован за сутки в России 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 831, до 441 108 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 536 человек, за день до этого — 8 863, еще днем ранее — 9 035.

У 38,2 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки еще 8 666 человек выписались после выздоровления, 169 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 204 623 пациента, 5 384 человека скончались. Новые случаи выявили в 85 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1998), Московская область (767), Санкт-Петербург (375), Нижегородская область (319), Свердловская область (298), Ростовская область (184), Смоленская область (142), Красноярский край (141), Ханты-Мансийский АО (140), Иркутская область (138).

За ними следуют: Архангельская область (133), Дагестан (122), Ивановская область (117), Челябинская область (113), Псковская область (112), Тульская область (110), Волгоградская область (109), Башкирия (107), Воронежская область (105), Новосибирская область (104), Ульяновская область (100).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Брянская область (96), Саратовская область (94), Якутия (94), Астраханская область (93), Калужская область (91), Ставропольский край (86), Орловская область (85), Пензенская область (84), Чувашия (83), Краснодарский край (80), Карачаево-Черкессия (78), Белгородская область (76), Тыва (76), Ярославская область (74), Кабардино-Балкария (74), Курская область (73), Рязанская область (73), Тверская область (73).

Менее 70 пациентов новых пациентов: Алтайский край (69), Тамбовская область (67), Кировская область (63), Самарская область (63), Липецкая область (62), Хабаровский край (60), Омская область (58), Оренбургская область (56), Приморский край (56), Владимирская область (55), Ямало-Ненецкий АО (55), Новгородская область (53), Ленинградская область (52), Удмуртия (52), Татарстан (51), Пермский край (51), Тюменская область (49), Северная Осетия (47), Бурятия (46).

Менее 40: Марий Эл (39), Мордовия (39), Забайкальский край (39), Камчатский край (35), Мурманская область (33), Адыгея (33), Томская область (32), Ингушетия (31), Коми (29), Хакасия (25), Карелия (24), Калининградская область (23), Кемеровская область (22), Амурская область (22), Вологодская область (20).

Менее 20: Калмыкия (19), Костромская область (17), Республика Алтай (16), Чечня (13), Магаданская область (11), Крым (7), Еврейская АО (6), Курганская область (4), Сахалинская область (4), Чукотский АО (4), Ненецкий АО (1), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 4 июня в стране провели более 11,7 миллиона тестов на коронавирус, 307 тысяч из них — за последние сутки.