Только 10% компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в этом году 

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Работа.ру и портал «Рамблер» провели исследование и выяснили, планируют ли работодатели повышать зарплаты сотрудников в этом году, ожидают ли прибавок работники российских компаний, и в каких профессиях можно получать достойный доход. В опросе приняли участие более 2500 пользователей портала «Рамблер» и 1000 работодателей — пользователей сервиса Работа.ру. Сервиси портал «Рамблер» провели исследование и выяснили, планируют ли работодатели повышать зарплаты сотрудников в этом году, ожидают ли прибавок работники российских компаний, и в каких профессиях можно получать достойный доход. В опросе приняли участие более 2500 пользователей портала «Рамблер» и 1000 работодателей — пользователей сервиса Работа.ру.

Только 10% представителей компаний отметили, что в этом году планируют повысить доход сотрудников.

Место проведения опроса: , все округа Россия , все округа

Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты

Размер выборки: 1000 респондентов

Время проведения: май 2020 года

Планируете ли вы увеличивать зарплаты сотрудников в этом году?

Да: 10%

Нет: 90%

Однако премии планируют сохранить 41% работодателей.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты

Размер выборки: 1000 респондентов

Время проведения: май 2020 года

Сохраните ли вы премии для сотрудников в этом году?

Да: 41%

Нет: 59%

Среди сотрудников повышения зарплаты ожидают только 5% опрошенных. 2% рассчитывают увеличить доход с помощью подработки. 44% надеются на то, что после карантина им удастся сохранить текущий уровень заработка, а 49% уверены в падении дохода.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: май 2020 года

Ожидаете ли вы роста зарплаты после окончания режима самоизоляции?

Думаю, доход упадет: 49%

Нет, сохранить бы прежний доход: 44%

Да, должны повысить зарплату: 5%

Да, я планирую взять подработку к основной работе: 2%

После карантина 70% респондентов отметили, что продолжат работать в рамках той же профессии, что и ранее. Каждый пятый опрошенный отметил, что работать не планирует. 2% работников за время карантина успели обучиться новой профессии и планируют поменять вид деятельности. 8% респондентов планируют начать обучаться новому виду деятельности по окончании самоизоляции.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: май 2020 года

Планируете ли вы поменять профессию после возвращения к обычной жизни?

Нет, буду работать по прежней специальности: 70%

Вообще не планирую работать: 20%

Да, выйду из самоизоляции и начну учиться новой профессии: 8%

Да, уже выучился на новую: 2%

71% респондентов не научились ничему новому за время самоизоляции. 10% опрошенных отметили, что изучили новые для себя рецепты блюд. 6% жителей России начали изучать новые профессии, а 5% обучались дома с детьми и заново прошли школьную программу. У 4% респондентов появились новые хобби, 3% поставили новые рекорды в спорте, а 1% даже начал играть на новом музыкальном инструменте.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: май 2020 года

Чему вы научились во время самоизоляции?

Ничему не научился: 71%

Готовить новые блюда: 10%

Начал изучать новую профессию: 6%

Вспомнил школьную программу, обучаясь дома с детьми: 5%

Новому хобби (вышивание, рисование, мозаики и др.): 4%

Зафиксировал собственное спортивное достижение: 3%

Начал играть на новом музыкальном инструменте: 1%

Главными источниками новых знаний для жителей России стали видеоуроки на YouTube — с помощью них новому научились 48% респондентов. 37% опрошенных отметили, что почерпнули новые знания из литературы и статей. 7% поучаствовали в вебинарах, а 6% прошли обучение в онлайн-университетах. Только 2% респондентов отметили, что прошли платные марафоны или курсы.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: май 2020 года

Как вы учились новому?

Смотрел уроки на YouTube: 48%

Читал профессиональную литературу и статьи: 37%

Участвовал в бесплатных вебинарах и обучался на онлайн-курсах: 7%

Обучался в онлайн-университетах: 6%

Проходил платные марафоны и курсы: 2%