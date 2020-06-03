Только 10% компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в этом году 

Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» провели исследование и выяснили, планируют ли работодатели повышать зарплаты сотрудников в этом году, ожидают ли прибавок работники российских компаний, и в каких профессиях можно получать достойный доход. В опросе приняли участие более 2500 пользователей портала «Рамблер» и 1000 работодателей — пользователей сервиса Работа.ру.
Только 10% представителей компаний отметили, что в этом году планируют повысить доход сотрудников.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты
Размер выборки: 1000 респондентов
Время проведения: май 2020 года
Планируете ли вы увеличивать зарплаты сотрудников в этом году?
Да: 10%
Нет: 90%
Однако премии планируют сохранить 41% работодателей.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты
Размер выборки: 1000 респондентов
Время проведения: май 2020 года
Сохраните ли вы премии для сотрудников в этом году?
Да: 41%
Нет: 59%
Среди сотрудников повышения зарплаты ожидают только 5% опрошенных. 2% рассчитывают увеличить доход с помощью подработки. 44% надеются на то, что после карантина им удастся сохранить текущий уровень заработка, а 49% уверены в падении дохода.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов
Время проведения: май 2020 года
Ожидаете ли вы роста зарплаты после окончания режима самоизоляции?
Думаю, доход упадет: 49%
Нет, сохранить бы прежний доход: 44%
Да, должны повысить зарплату: 5%
Да, я планирую взять подработку к основной работе: 2%
После карантина 70% респондентов отметили, что продолжат работать в рамках той же профессии, что и ранее. Каждый пятый опрошенный отметил, что работать не планирует. 2% работников за время карантина успели обучиться новой профессии и планируют поменять вид деятельности. 8% респондентов планируют начать обучаться новому виду деятельности по окончании самоизоляции.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов
Время проведения: май 2020 года
Планируете ли вы поменять профессию после возвращения к обычной жизни?
Нет, буду работать по прежней специальности: 70%
Вообще не планирую работать: 20%
Да, выйду из самоизоляции и начну учиться новой профессии: 8%
Да, уже выучился на новую: 2%
71% респондентов не научились ничему новому за время самоизоляции. 10% опрошенных отметили, что изучили новые для себя рецепты блюд. 6% жителей России начали изучать новые профессии, а 5% обучались дома с детьми и заново прошли школьную программу. У 4% респондентов появились новые хобби, 3% поставили новые рекорды в спорте, а 1% даже начал играть на новом музыкальном инструменте.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов
Время проведения: май 2020 года
Чему вы научились во время самоизоляции?
Ничему не научился: 71%
Готовить новые блюда: 10%
Начал изучать новую профессию: 6%
Вспомнил школьную программу, обучаясь дома с детьми: 5%
Новому хобби (вышивание, рисование, мозаики и др.): 4%
Зафиксировал собственное спортивное достижение: 3%
Начал играть на новом музыкальном инструменте: 1%
Главными источниками новых знаний для жителей России стали видеоуроки на YouTube — с помощью них новому научились 48% респондентов. 37% опрошенных отметили, что почерпнули новые знания из литературы и статей. 7% поучаствовали в вебинарах, а 6% прошли обучение в онлайн-университетах. Только 2% респондентов отметили, что прошли платные марафоны или курсы.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 2500 респондентов
Время проведения: май 2020 года
Как вы учились новому?
Смотрел уроки на YouTube: 48%
Читал профессиональную литературу и статьи: 37%
Участвовал в бесплатных вебинарах и обучался на онлайн-курсах: 7%
Обучался в онлайн-университетах: 6%
Проходил платные марафоны и курсы: 2%