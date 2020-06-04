Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач заявила о связи второй волны COVID-19 и погоды 

Газета.Ru и ещё 40 1 час назад
Врач заявила о связи второй волны COVID-19 и погоды
Фото: ТАСС
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сроки прихода второй волны COVID-19 в России будут зависеть от того, каким окажется лето. Об этом пишет РИА "Новости".
Она сказала, что избежать новой вспышки коронавируса будет практически невозможно. Предположительно, она начнется осенью.
Врач пояснила, что период ее наступления зависит в основном от погодных условий. Также влияние окажет переход к привычному образу жизни и снятие ограничительных мер.
При этом Трифонова отметила, что поскольку многие россияне уже переболела коронавирусом, интенсивность второй волны будет менее активной.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Газета.Ru: последние новости
Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран "повышением" Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран "повышением" Жителей России ожидают две сокращенные недели в июне Жителей России ожидают две сокращенные недели в июне В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом
Комментарии
Общество , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Муж Гагариной сделал заявление после развода
Муж Гагариной сделал заявление после развода
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой
Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Видео
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение