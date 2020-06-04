Врач заявила о связи второй волны COVID-19 и погоды 

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Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сроки прихода второй волны COVID-19 в России будут зависеть от того, каким окажется лето. Об этом пишет РИА "Новости".

Она сказала, что избежать новой вспышки коронавируса будет практически невозможно. Предположительно, она начнется осенью.

Врач пояснила, что период ее наступления зависит в основном от погодных условий. Также влияние окажет переход к привычному образу жизни и снятие ограничительных мер.

При этом Трифонова отметила, что поскольку многие россияне уже переболела коронавирусом, интенсивность второй волны будет менее активной.