Маски на улице назвали бессмысленными

Ношение защитной маски на улице бессмысленно. Об этом глава отделения больницы «Хадасса Эйн Керем» Давид Лурье заявил РИА Новости.

«Хадасса», как сообщал «Рамблер», — один из крупнейших медицинских центров в Израиле. Лурье — глава его кампуса в районе Иерусалима Эйн-Керем, хирург, профессор.

«Маски раздражают», — заявил он сегодня.

По словам врача, медицинские маски отвлекают и колются, доставляют дискомфорт, в очень редких случаях могут вызвать экзематозную реакцию, но в остальном безопасны для здоровья человека, который их носит.

Маски предотвращают распространение инфекций, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19, однако актуально это лишь при близком контакте между людьми — на расстоянии менее двух метров. В ношении маски на улице нет особого смысла.

«Если ты просто вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет. Ветром его не принесет», — объяснил Лурье.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,2 миллиона человек.