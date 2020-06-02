Вузы отказались повышать стоимость обучения

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, месяц назад было проведено собрание с большинством российских ректоров. В ходе встречи министерство рекомендовало отказаться от повышения стоимости обучения в этом году.

«Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — сказал Фальков.

В конце апреля Фальков сообщил, что новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, однако формат обучения будет определен позднее, в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране. 13 мая стало известно, что Фальков рекомендовал университетам не поднимать стоимость обучения выше уровня 2019 года. По мнению министра, это наиболее рациональное решение, которое позволит защитить интересы всех сторон образовательного процесса.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.