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Украинский журналист Гордон заявил о «гипнотических» способностях 

РИА Новости и ещё 1 39 минут назад
Гордон заявил о владении гипнозом и шаманством
Фото: YouTube
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что владеет "профессиональными приемами", при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью.
"Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал", — заявил журналист.
По словам Гордона, многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который обучил журналиста "навыкам психологического влияния", не прошла для него даром.
"Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать", — добавил Гордон.
При этом он утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, действительно ли можно "заряжать" воду.
"Поскольку ряд людей это делали и делают, то можно", — выразил мнение журналист.
Ранее Гордон опубликовал два интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что даст этим интервью правовую оценку. После публикации беседы с Гиркиным офис журналиста в Киеве забросали яйцами.
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Общество , Радио , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Министерство обороны , СБУ , Госдума
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