Гордон заявил о владении гипнозом и шаманством

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что владеет "профессиональными приемами", при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью.

"Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал", — заявил журналист.

По словам Гордона, многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который обучил журналиста "навыкам психологического влияния", не прошла для него даром.

"Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать", — добавил Гордон.

При этом он утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, действительно ли можно "заряжать" воду.