Гордон заявил о владении гипнозом и шаманством

Украинский журналист Дмитрий Гордон эфире телеканала «Украина 24» признался, что обладает гипнотическими способностями, которые использует в своей профессиональной деятельности. По его словам, навыкам вводить людей в транс он обучился у Анатолий Кашпировского.

Гордон напомнил свое высказывание о том, что «хорошее интервью — гипноз и шаманство». В этом случае, уверяет журналист, интервьюер начинает жить со своим гостем «одной жизнью».

«Ныряешь в него, я бы сказал», — пояснил он.

При этом Гордон подчеркнул, что гипноз «идет» в данный момент в прямом эфире, пока он разговаривает с телеведущим. В результате, по его словам, некоторые телезрители могут начать засыпать. Он добавил, что «навыки психологического влияния» приобрел по ходу общения со своим давним другом Анатолием Кашпировским. Общение с психотерапевтом, по его словам, не прошло даром: Гордон заверил, что история о «заряженной» воде не миф и эту практику можно использовать по сей день.