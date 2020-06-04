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Гордон рассказал о дружбе с Кашпировском и навыках гипноза 

Павел Тиунов и ещё 2 36 минут назад
Гордон заявил о владении гипнозом и шаманством
Фото: YouTube
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» признался, что обладает гипнотическими способностями, которые использует в своей профессиональной деятельности. По его словам, навыкам вводить людей в транс он обучился у Анатолий Кашпировского.
Гордон напомнил свое высказывание о том, что «хорошее интервью — гипноз и шаманство». В этом случае, уверяет журналист, интервьюер начинает жить со своим гостем «одной жизнью».
«Ныряешь в него, я бы сказал», — пояснил он.
При этом Гордон подчеркнул, что гипноз «идет» в данный момент в прямом эфире, пока он разговаривает с телеведущим. В результате, по его словам, некоторые телезрители могут начать засыпать. Он добавил, что «навыки психологического влияния» приобрел по ходу общения со своим давним другом Анатолием Кашпировским. Общение с психотерапевтом, по его словам, не прошло даром: Гордон заверил, что история о «заряженной» воде не миф и эту практику можно использовать по сей день.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Гордон провел два интервью — с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Стрелковым. Позже журналист признался, что действовал по согласованию с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), а флешки с отснятым материалом направил в Гаагский суд.
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Общество , Радио , Наталья Поклонская , Игорь Стрелков , Дмитрий Гордон , СБУ
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