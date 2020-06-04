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Сибирский Чернобыль? Эколог о катастрофе в Норильске 

Мария Иванова и ещё 37 28 минут назад
Сибирский Чернобыль? Катастрофа в Норильске
Фото: ТАСС
Координатор программы экологизации промышленности, эксперт Общественного совета при Минприроды Игорь Шкрадюк призвал не сравнивать разлив нефти в Норильске с чернобыльской катастрофой и связал случившееся со сменой климата. Об этом сообщает «Ура.ру».
«Для сравнения: в Норильске разлилось около 21 тысяч тонн топлива, а общий объем разлива нефтепродуктов по России составляет полмиллиона тонн», — подчеркнул эксперт.
Он заявил, что в стране каждый год происходят сотни таких аварийных разливов. По словам Шкрадюка, подобные чрезвычайные ситуации будут случаться не только в России, но и во всем мире все чаще.
«На самом деле вокруг нас летают тысячи смертельных доз канцерогенных веществ», — заявил Шкрадюк.
В то же время он подчеркнул, что специалисты вовремя среагировали, собрали с поверхности реки Амбарная почти 80 тонн топлива и установили заграждение. Благодаря этому часть топлива не успела попасть в озеро Пясино, связанное с Карским морем. Однако нефтепродукты все же могут попасть в водоемы, это грозит гибелью животным, отметил эксперт.
Шкрадюк считает, что расселять живущих поблизости от места происшествия людей не придется, так как они пользуются не колодцами, а централизованной системой водоснабжения. Отравленная вода до людей не дойдет, считает он.
«Испарений бояться также не стоит — сильный ветер разнесет вредные вещества. И если действовать правильно, то мы обойдемся без жертв», — заключил Шкрадюк.
Как писал «Рамблер», 29 мая из резервуара ТЭЦ в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
3 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из-за утечки возбудили три уголовных дела. По предварительной версии, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. В рамках расследования был задержан начальник цеха ТЭЦ.
Глава МЧС Евгений Зиничев 4 июня заявил, что способ ликвидации разлива топлива уже найден.
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Общество , Пожар в Норильске , Громкие уголовные дела , Евгений Зиничев , МЧС , Минприроды , Норильск , Чернобыль
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