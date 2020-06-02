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Умер реставратор Казанского собора Марк Коляда 

ТАСС и ещё 3 16 часов назад
Умер Марк Коляда
Фото: пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга
Почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда, который последние 10 лет посвятил реставрации Казанского собора, умер на 87-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Союза реставраторов города.
"31 мая 2020 года на 87-м году жизни скончался архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Иванович Коляда", — говорится в сообщении.
В Союзе отметили, что Коляда работал в сфере реставрации более 60 лет. Большую часть из них он проработал в научно-исследовательском институте "Спецпроектреставрация". Последние 10 лет своей жизни Коляда посвятил реставрации Казанского собора.
"По словам коллег, реставратор досконально изучил каждый сантиметр храма — фасад, колонны, купол, фундамент — и мог часами рассказывать об удивительно успешной реализации великого замысла архитектора Андрея Воронихина", — отмечается в сообщении.
По данным Союза, Коляда был одним из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленинградской области. По его проектам восстановили усадьбу Рождествено в Гатчинском районе, которая принадлежала семье Рукавишниковых-Набоковых и где в юности бывал писатель Владимир Набоков. Кроме того, в Ленинградской области реставратор работал над восстановлением церквей Святого Георгия Победоносца, Святого Николая Чудотворца и Димитрия Солунского Мироточивого.
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Общество , Марк Коляда , Владимир Набоков , Санкт-Петербург
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