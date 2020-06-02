Умер Марк Коляда

Почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда , который последние 10 лет посвятил реставрации Казанского собора, умер на 87-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Союза реставраторов города.

"31 мая 2020 года на 87-м году жизни скончался архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Иванович Коляда", — говорится в сообщении.

В Союзе отметили, что Коляда работал в сфере реставрации более 60 лет. Большую часть из них он проработал в научно-исследовательском институте "Спецпроектреставрация". Последние 10 лет своей жизни Коляда посвятил реставрации Казанского собора.

"По словам коллег, реставратор досконально изучил каждый сантиметр храма — фасад, колонны, купол, фундамент — и мог часами рассказывать об удивительно успешной реализации великого замысла архитектора Андрея Воронихина", — отмечается в сообщении.