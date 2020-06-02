Названы сроки окончания кризиса в России 

Фондом общественного мнения (ФОМ) . 32% россиян прогнозируют окончание экономического кризиса в стране не ранее, чем через 2-3 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного

Около 28% опрошенных считают, что кризис завершится до конца 2021 года.

Почти половина россиян (46%) разделяют мнение, что Россия сильно пострадает от кризиса: будет расти безработица, остановится производство и вырастет зависимость страны от продажи сырья. При этом 26% опрошенных уверены, что глубина падения экономики преувеличивается.

Треть россиян (33%) уверены, что Россия перенесет последствия кризиса легче, чем западные страны. Еще треть (30%) придерживаются противоположного мнения.

Почти половину участников опроса (47%) тревожат сообщения в СМИ об экономическом кризисе, 29% не беспокоятся по этому поводу. Также на россиян произвели впечатление новости о пандемии и изоляции (10%), падении курса рубля и нефтяном кризисе (9%).