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Названы сроки окончания кризиса в России 

Вероника Полынина и ещё 1 19 минут назад
32% россиян прогнозируют окончание экономического кризиса в стране не ранее, чем через 2-3 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) .
Около 28% опрошенных считают, что кризис завершится до конца 2021 года.
Почти половина россиян (46%) разделяют мнение, что Россия сильно пострадает от кризиса: будет расти безработица, остановится производство и вырастет зависимость страны от продажи сырья. При этом 26% опрошенных уверены, что глубина падения экономики преувеличивается.
Треть россиян (33%) уверены, что Россия перенесет последствия кризиса легче, чем западные страны. Еще треть (30%) придерживаются противоположного мнения.
Почти половину участников опроса (47%) тревожат сообщения в СМИ об экономическом кризисе, 29% не беспокоятся по этому поводу. Также на россиян произвели впечатление новости о пандемии и изоляции (10%), падении курса рубля и нефтяном кризисе (9%).
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин поручил правительству начать с 1 июля реализацию действий, обозначенных в общенациональном плане восстановления экономики. На проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
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Общество , Видео , Владимир Путин , Фонд "Общественное мнение"
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