Еще один российский город закроют на карантин

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск , где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

За последние несколько дней в Северодвинске наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона.

"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для спецслужб и тех, кто следует через территорию города транзитом в Онежский район.

Кроме того, госслужащие, которые проживают в Северодвинске, но работают в других населенных пунктах, перейдут на удаленный формат работы.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 2 587 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 698 пациентов выздоровели и выписаны, 4 человека умерли.