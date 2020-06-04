Еще один российский город закроют на карантин 

Власти Архангельской области закрывают на карантин город Северодвинск , где заболеваемость коронавирусом выше в 2,6 раз, чем в среднем по региону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

К 4 июня в Северодвинске выявлено 1200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.

Въезд и выезд из города ограничивается с 0.00 6 июня до особого распоряжения. Исключение будет сделано для граждан, которые прибывают и выезжают из города в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для спецслужб и тех, кто следует через территорию города транзитом в Онежский район.

Власти города рекомендовали крупным предприятиям приостановить перевозку организованную перевозку сотрудников к месту работы и обратно. Госслужащие, проживающие в Северодвинске, а работающие в других городах области, перейдут на удаленную работу.

Как сообщал «Рамблер», в России к 4 июня выявлено 441 108 случаев заражения коронавирусом, за сутки число заболевших выросло на 8 831 человека. В Архангельской области число подтвержденных случаев составляет в 2 587.