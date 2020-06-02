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В Тамбовской области отменят режим самоизоляции 

RT на русском 1 час назад
В Тамбовской области отменят режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Власти Тамбовской области 8 июня отменят режим всеобщей самоизоляции. Об этом заявил губернатор региона Александр Никитин в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.
«Если эпидемиологическая ситуация будет устойчивой, с 8 июня в области планируется отменить режим всеобщей самоизоляции», — говорится в заявлении регионального правительства по итогам встречи.
Исключения составят для «тех граждан, которые должны находиться на карантине по предписанию Роспотребнадзора».
«Будет отменён особый порядок передвижения граждан по территории области. В полном объёме будет восстановлена работа межмуниципального транспорта», — добавили в областном правительстве.
Как отмечается, в рамках перехода к следующему этапу снятия ограничений, который запланирован с 15 июня, возобновится работа всех учреждений, оказывающих госуслуги, а также откроются отдельные образовательные организации для подготовки и проведения ЕГЭ.
На заключительном этапе — в июле — планируется открыть оздоровительные организации, все магазины и предприятия сферы услуг, а также организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения, парки и скверы.
Согласно оперативным данным на 2 июня, в Тамбовской области выявлено 3110 случаев заболевания COVID-19.
Ранее режим ограничений был продлён до 7 июня в Ингушетии и Самарской области.
В конце мая во Владимирской области заявили о первом этапе снятия ограничений.
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Общество , Александр Никитин , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Тамбовская Область
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