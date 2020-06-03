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Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги трех месяцев работы 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы
Фото: РИА Новости
Главврач ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко подвел итоги трех месяцев работы на своей странице в Facebook.
По его словам, выписаны уже 85 процентов пациентов из числа поступивших за три месяца в больницу. Всего в медучреждении было 3549 человек, 3014 были выписаны.
Еще 12 человек (0,4 процента) были переведены в другие стационары, самовольно покинули больницу — девять пациентов (0,3 процента). Скончались 170 больных (5,6 процента). Лечение в реанимации проводилось 590 пациентам (16,6 процента), 215 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (6,1 процента).
Ранее Проценко сообщил, что число пациентов с коронавирусом в ГКБ №40 в конце мая снизилось вдвое относительно начала месяца. Так, 2-3 мая в учреждении было 300-330 заболевших COVID-19. Также более чем вдвое снизилось число пациентов с внебольничной пневмонией — с примерно 500 до 200-240.
Всего за время эпидемии в России выявлено 423,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Умерло более пяти тысяч человек, выздоровели почти 187 тысяч граждан.
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