Названы сроки открытия кинотеатров в России

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Стало известно, когда в России откроются кинотеатры 

Уника Новости 25 минут назад
Кинотеатры в России откроются в середине июля, а театры и концертные залы — осенью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, в кинотеатрах и театрах обеспечат строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, в том числе специальную плотность рассадки и использование индивидуальных средств защиты.
«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений», — пояснил Чернышенко.
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в августе будут последние рекомендации от Роспотребнадзора в отношении работы театров.
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Общество , Видео , Ольга Любимова , Дмитрий Чернышенко , Роспотребнадзор
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