Названы сроки открытия кинотеатров в России

Кинотеатры в России откроются в середине июля, а театры и концертные залы — осенью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

По его словам, в кинотеатрах и театрах обеспечат строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, в том числе специальную плотность рассадки и использование индивидуальных средств защиты.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений», — пояснил Чернышенко.