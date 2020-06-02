«Победа» представила самолет в медицинской маске 

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Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) представила самолет с нарисованной на носу медицинской маской и надписью на фюзеляже "Спасибо героям в белых халатах!", сообщила пресс-служба компании.

"Лоукостер "Победа" представил самолет в уникальной ливрее: на носу самолета нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: "Спасибо героям в белых халатах!". Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток", — говорится в сообщении.

Реализация проекта инициирована сотрудниками авиакомпании и оплачена из их личных средств. Первый рейс самолет "Победы" в новой ливрее выполнил 2 июня по маршруту Москва-Краснодар.

"Наша команда с огромным уважением и бесконечной благодарностью относится к самоотверженному труду наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и других медицинских работников. Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки", — привели в пресс-службе слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.