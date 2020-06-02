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Отравившийся грибами журналист Колесников два дня пробыл в COVID-отделении 

Уника Новости и ещё 1 18 минут назад
Летописец Путина провел два дня в COVID-отделении
Фото: РИА Новости
Спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников рассказал, что недолгое время проходил лечение от коронавируса, который, кажется, не подтвердился. По словам журналиста, некоторое время назад у него поднялась температура, КТ показало поражение легких «до 25%», и его положили в больницу, назначив медикаментозную терапию.
Спустя сутки пришла новая смена врачей и поставила иной диагноз — отравление: пациент сообщил, что на днях съел подаренную банку грибов. По его словам, на закуске был толстый слой плесени, ее он убрал ложкой, «да грибы-то и доел». Итоговый диагноз — острый гастроэнтерит, и журналиста выписали.
По словам Колесникова, поражение легких на КТ врачи объяснили так: «до 25%» может означать и 1%, а такую погрешность может давать неточно проведенное исследование. Также медики указали, что год назад пациент ломал ребра, «от этого картина может быть смазана». Анализы крови показали, что все в порядке, добавил Колесников.
По его словам, на домашнем карантине он пропил курс назначенных препаратов, в настоящее время все тесты на COVID-19 отрицательные, и здоровью больше ничто не угрожает.
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Комментарии
Общество , Андрей Колесников , Газета "Коммерсантъ"
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