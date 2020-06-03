Летописец Путина провел два дня в COVID-отделении

Журналист Андрей Колесников заявил, что попал в коронавирусную больницу с подозрением на COVID-19, но в итоге выяснилось, что его здоровье подпортили соленые грибы. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Колесникова, после температуры 38,5 его отправили на компьютерную томографию, которая показала двустороннюю пневмонию и поражение легких до 25 процентов. Вместе с ним госпитализировали «мужественную девушку» Дарью.

На следующий день после новых обследований другие врачи назвали картину заболевания журналиста странной, заявили, что COVID-19 под сомнением, и попросили подумать о других причинах плохого самочувствия.

«Да было, говорю, конечно, я врачу это в приемном отделении говорил сразу и тут тоже повторял. Я накануне нашел двухлитровую банку соленых грибов, ассорти, не сам солил, подарок, но пробовал, были очень хорошие. Я обрадовался, там правда плесень наросла сантиметра четыре, ну я ее столовой ложкой убрал, да грибы-то и доел», — рассказал Колесников (орфография и пунктуация автора сохранены).

Журналист отметил, что они с Дарьей провели в больнице два дня, после чего врачи решили, что это не коронавирус. Медики отметили, что анализы у него чистые, кроме того, год назад Колесников ломал ребра, поэтому картина на томографии может быть смазана.

В итоге ему поставили диагноз «острый гастроэнтерит». Колесников с Дарьей все равно провели две недели на карантине и пропили курс антибиотиков. Теперь они чувствуют себя хорошо, а анализы на коронавирус, как и прежде, отрицательные.