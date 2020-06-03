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Грибы привели журналиста в коронавирусную больницу 

Мария Иванова и ещё 4 1 час назад
Летописец Путина провел два дня в COVID-отделении
Фото: РИА Новости
Журналист Андрей Колесников заявил, что попал в коронавирусную больницу с подозрением на COVID-19, но в итоге выяснилось, что его здоровье подпортили соленые грибы. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
По словам Колесникова, после температуры 38,5 его отправили на компьютерную томографию, которая показала двустороннюю пневмонию и поражение легких до 25 процентов. Вместе с ним госпитализировали «мужественную девушку» Дарью.
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На следующий день после новых обследований другие врачи назвали картину заболевания журналиста странной, заявили, что COVID-19 под сомнением, и попросили подумать о других причинах плохого самочувствия.
«Да было, говорю, конечно, я врачу это в приемном отделении говорил сразу и тут тоже повторял. Я накануне нашел двухлитровую банку соленых грибов, ассорти, не сам солил, подарок, но пробовал, были очень хорошие. Я обрадовался, там правда плесень наросла сантиметра четыре, ну я ее столовой ложкой убрал, да грибы-то и доел», — рассказал Колесников (орфография и пунктуация автора сохранены).
Журналист отметил, что они с Дарьей провели в больнице два дня, после чего врачи решили, что это не коронавирус. Медики отметили, что анализы у него чистые, кроме того, год назад Колесников ломал ребра, поэтому картина на томографии может быть смазана.
В итоге ему поставили диагноз «острый гастроэнтерит». Колесников с Дарьей все равно провели две недели на карантине и пропили курс антибиотиков. Теперь они чувствуют себя хорошо, а анализы на коронавирус, как и прежде, отрицательные.
Как писал «Рамблер», ранее от коронавируса вылечились премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова и Татьяны Васильевой, пародистки Елены Воробей и телеведущего Оскара Кучеры.
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Комментарии 4
Общество , Происшествия , Андрей Колесников , Ольга Любимова , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Якушев , Петр Красилов , Татьяна Васильева , Елена Воробей , Минстрой
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