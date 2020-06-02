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Стало известно, как цифровые пропуска осложнили жизнь россиянам 

Лера Букина 19 минут назад
Стало известно, как цифровые пропуска осложнили жизнь россиянам
Фото: ТАСС
73% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что введение электронных пропусков в городе сильно осложнило их жизнь. Это отразилось на их внутреннем состоянии. По их словам, они стали более нервными, так как достаточно длительное время не ощущают себя свободными.
18% опрошенных более стойко переносят данный режим.
«Не могу сказать, что вся эта процедура доставляет мне неудобства, однако скучаю по свободе», — прокомментировали участники.
5% проголосовавших радуются данным нововведениям.
«Такой режим создал порядок в стране», — ответили они.
4% россиян живут в регионе, в котором не действует пропускной режим. Поэтому никаких комментариев они дать не смогли.
В опросе приняли участие 7675 человек.
Пропускная система, введенная в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до 14 июня. Об этом в пресс-службе Департамента информационных технологий города сообщили РИА Новости.
В первой половине апреля, как сообщал «Рамблер», мэр столицы Сергей Собянин подписал указы «О введении режима повышенной готовности» (№12-УМ) и «Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков» (№43-УМ).
С тех пор для передвижения по Москве на личном, служебном или общественном транспорте необходимо наличие пропуска. Его можно оформить на сайте мэра, по телефону или при помощи смс.
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Комментарии
Общество , Сергей Собянин , РИА Новости
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