Стало известно, как цифровые пропуска осложнили жизнь россиянам 

73% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что введение электронных пропусков в городе сильно осложнило их жизнь. Это отразилось на их внутреннем состоянии. По их словам, они стали более нервными, так как достаточно длительное время не ощущают себя свободными.

18% опрошенных более стойко переносят данный режим.

«Не могу сказать, что вся эта процедура доставляет мне неудобства, однако скучаю по свободе», — прокомментировали участники.

5% проголосовавших радуются данным нововведениям.

«Такой режим создал порядок в стране», — ответили они.

4% россиян живут в регионе, в котором не действует пропускной режим. Поэтому никаких комментариев они дать не смогли.

В опросе приняли участие 7675 человек.

Пропускная система, введенная в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до 14 июня. Об этом в пресс-службе Департамента информационных технологий города сообщили РИА Новости.

В первой половине апреля, как сообщал «Рамблер», мэр столицы Сергей Собянин подписал указы «О введении режима повышенной готовности» (№12-УМ) и «Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков» (№43-УМ).

С тех пор для передвижения по Москве на личном, служебном или общественном транспорте необходимо наличие пропуска. Его можно оформить на сайте мэра, по телефону или при помощи смс.