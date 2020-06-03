В КБР умерли два пациента с коронавирусом 

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Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 25, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 23 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два пациента: мужчина 1938 года рождения, житель селения Малка, и житель Нальчика 1952 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3052. Выздоровели за сутки 90 человек, всего выздоровевших — 1362.

В госпиталях находятся 882 человека, из которых 52 — в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 605 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2196 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф