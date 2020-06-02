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Пока вы дома: Коронавирус ударил с новой силой по двум странам 

Сергей Василенок 30 минут назад

В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на голосование

Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияние на явку при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Коронавирус вернулся в Китай

На материковой части Китая за последние сутки выявили пять новых случаев COVID-19, все они — импортированные, то есть больные заразились не на территории КНР. Об этом сообщает Global Times.

В Токио взлетело число новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Токио было зафиксировано резкое увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Названо условие возвращения к привычной жизни

Жизнь в России станет привычной, когда появится вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 или лекарство для ее лечения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Россиянам уточнили дату начала полетов за рубеж

Вылеты за границу могут возобновиться уже с 15 июля, заявил заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Так он прокомментировал предположение гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова о том, что компания начнёт выполнять международные рейсы в августе-сентябре.

Найден способ умышленно заразить коронавирусом

Китайские ученые нашли способ эффективно заразить мышей коронавирусом. Данная информация может помочь медикам в изобретении вакцины от COVID-19, сообщается в журнале Cell Host & Microbe.

Названы регионы РФ с наибольшим числом случаев COVID

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2286), Московской области (732), Петербурге (376) и Нижегородской области (354). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили

Долгое пребывание России на плато по распространению коронавирусной инфекции объясняется «имитацией» карантина в стране, заявила в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК директор Института здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович. По словам эксперта, из-за пренебрежительного отношения россиян к ограничительным мерам цепочку заражения не удалось прервать.

Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез

Телеведущий Оскар Кучера и вся его семья переболели новым коронавирусом. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Комментарии
Общество , Видео , Сергей Скуратов , Григорий Березкин , Вадим Базыкин , Дмитрий Песков , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мурашко , Лариса Попович , Оскар Кучера , Уральские авиалинии , ВШЭ , РИА Новости , РБК , Комсомольская правда , НТВ , Reuters , Китай
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