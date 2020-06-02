Пока вы дома: Коронавирус ударил с новой силой по двум странам 

В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на голосование
Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияние на явку при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Коронавирус вернулся в Китай
На материковой части Китая за последние сутки выявили пять новых случаев COVID-19, все они — импортированные, то есть больные заразились не на территории КНР. Об этом сообщает Global Times.
В Токио взлетело число новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Токио было зафиксировано резкое увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.
Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Названо условие возвращения к привычной жизни
Жизнь в России станет привычной, когда появится вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 или лекарство для ее лечения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Россиянам уточнили дату начала полетов за рубеж
Вылеты за границу могут возобновиться уже с 15 июля, заявил заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Так он прокомментировал предположение гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова о том, что компания начнёт выполнять международные рейсы в августе-сентябре.
Найден способ умышленно заразить коронавирусом
Китайские ученые нашли способ эффективно заразить мышей коронавирусом. Данная информация может помочь медикам в изобретении вакцины от COVID-19, сообщается в журнале Cell Host & Microbe.
Названы регионы РФ с наибольшим числом случаев COVID
За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2286), Московской области (732), Петербурге (376) и Нижегородской области (354). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили
Долгое пребывание России на плато по распространению коронавирусной инфекции объясняется «имитацией» карантина в стране, заявила в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК директор Института здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович. По словам эксперта, из-за пренебрежительного отношения россиян к ограничительным мерам цепочку заражения не удалось прервать.
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез
Телеведущий Оскар Кучера и вся его семья переболели новым коронавирусом. Об этом пишет «Комсомольская правда».