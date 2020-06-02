Названа дата открытия кинотеатров в России 

Российские кинотеатры откроются для зрителей в середине июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Чиновник российского правительства сделал заявление в эфире телеканала «Россия-24». Он также отметил, что открытие театров и концертных залов запланировано на последнем этапе снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, — осенью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации к работе отечественных кинотеатров в условиях пандемии. В частности, по мнению специалистов, сотрудникам и посетителям учреждений культуры следует соблюдать масочный и перчаточный режимы, а зрителей необходимо рассаживать с учетом соблюдения социальной дистанции.