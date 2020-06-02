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Названа дата открытия кинотеатров в России 

Павел Тиунов и ещё 1 44 минуты назад
Названа дата открытия кинотеатров в России
Фото: ТАСС
Российские кинотеатры откроются для зрителей в середине июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Чиновник российского правительства сделал заявление в эфире телеканала «Россия-24». Он также отметил, что открытие театров и концертных залов запланировано на последнем этапе снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, — осенью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации к работе отечественных кинотеатров в условиях пандемии. В частности, по мнению специалистов, сотрудникам и посетителям учреждений культуры следует соблюдать масочный и перчаточный режимы, а зрителей необходимо рассаживать с учетом соблюдения социальной дистанции.
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Общество , Дмитрий Чернышенко , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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