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В правительстве назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 33 43 минуты назад
Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса
Фото: Reuters
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», — заявил он, передает РИА «Новости».
По его словам, «есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших». Чернышенко отметил, что «уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений, а семь уже переходят даже на второй этап».
Продолжая тему снятия ограничений, Чернышенко также заявил, что кинотеатры в России «смогут заработать в середине июля», но власти должны обеспечить строжайшие меры безопасности и не допустить плотной рассадки.
Ранее Министерство обороны отобрало среди военнослужащих добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.
В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».
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Комментарии 1
Общество , Денис Мантуров , Дмитрий Чернышенко , Министерство обороны , РИА Новости
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