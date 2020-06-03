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Онищенко дал совет выезжающим за границу россиянам 

Lenta.ru и ещё 11 18 минут назад
Онищенко дал совет выезжающим за границу россиянам
Фото: РИА Новости
Россиянам, которые после карантина собираются поехать за границу, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. Об этом в интервью с телеканалом «Звезда» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Его слова передает ТАСС.
«Я бы посоветовал нашим гражданам: у нас есть сегодня возможность проверить, есть ли у вас антитела», — сказал он.
При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну. А вот если его нет — лучше воздержаться от поездок даже в Италию.
С 1 июня частные и государственные лаборатории во всех регионах России начали проводить тестирование на наличие антител к COVID-19. Записаться на него может любой желающий. С его помощью планируется выяснить вероятность второй волны заболевания, а также процент людей с иммунитетом.
Как сообщалось ранее, только в Москве анализы сдали порядка 250 тысяч человек. На данный момент антитела выявлены у 14 процентов обследованных. В столице используются все виды проверки граждан на антитела: иммуноферментный анализ (ИФА), иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ и исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР).
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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