В Минздраве сообщили об отсутствии дефицита СИЗ для медиков 

Вчера, как сообщал «Рамблер», медицинское сообщество пожаловалось вице-премьеру Татьяне Голиковой (курирует в правительстве социальную политику) на дефицит СИЗ для медиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня Фисенко опроверг недостаток СИЗ. По его словам, до начала распространения коронавирусной инфекции спрос на большинство СИЗ был незначительным, после — стал взрывным.

По этой причине в начале пандемии Россия, так же как и большинство стран, столкнулась с недостатком СИЗ.

«На сегодняшний день дефицита СИЗ в регионах нет», — заверил он.

Более того, с 17 апреля по 31 мая в медицинских организациях фиксируется рост запасов СИЗ. Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, объем запасов одноразовых защитных медицинских халатов в регионах вырос с 2,6 миллиона штук до 9,2 миллиона штук, одноразовых респираторов — с 1,3 миллиона штук до 6,8 миллиона штук, защитных очков — с 193 тысяч штук до 1,5 миллиона штук, а, к примеру, медицинских перчаток — с 188 миллиона пар до 228,6 миллиона пар.