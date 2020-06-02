Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минздраве сообщили об отсутствии дефицита СИЗ для медиков 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
В Минздраве сообщили об отсутствии дефицита СИЗ для медиков
Фото: ТАСС
В регионах России нет дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил заместитель главы Министерства здравоохранения России Виктор Фисенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», медицинское сообщество пожаловалось вице-премьеру Татьяне Голиковой (курирует в правительстве социальную политику) на дефицит СИЗ для медиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня Фисенко опроверг недостаток СИЗ. По его словам, до начала распространения коронавирусной инфекции спрос на большинство СИЗ был незначительным, после — стал взрывным.
По этой причине в начале пандемии Россия, так же как и большинство стран, столкнулась с недостатком СИЗ.
«На сегодняшний день дефицита СИЗ в регионах нет», — заверил он.
Более того, с 17 апреля по 31 мая в медицинских организациях фиксируется рост запасов СИЗ. Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, объем запасов одноразовых защитных медицинских халатов в регионах вырос с 2,6 миллиона штук до 9,2 миллиона штук, одноразовых респираторов — с 1,3 миллиона штук до 6,8 миллиона штук, защитных очков — с 193 тысяч штук до 1,5 миллиона штук, а, к примеру, медицинских перчаток — с 188 миллиона пар до 228,6 миллиона пар.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Комментарии
Общество , Григорий Березкин , Татьяна Голикова , Виктор Фисенко , Минздрав РФ , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Видео
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение