В Минздраве сообщили об отсутствии дефицита СИЗ для медиков 

В регионах России нет дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил заместитель главы Министерства здравоохранения России Виктор Фисенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», медицинское сообщество пожаловалось вице-премьеру Татьяне Голиковой (курирует в правительстве социальную политику) на дефицит СИЗ для медиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня Фисенко опроверг недостаток СИЗ. По его словам, до начала распространения коронавирусной инфекции спрос на большинство СИЗ был незначительным, после — стал взрывным.
По этой причине в начале пандемии Россия, так же как и большинство стран, столкнулась с недостатком СИЗ.
«На сегодняшний день дефицита СИЗ в регионах нет», — заверил он.
Более того, с 17 апреля по 31 мая в медицинских организациях фиксируется рост запасов СИЗ. Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, объем запасов одноразовых защитных медицинских халатов в регионах вырос с 2,6 миллиона штук до 9,2 миллиона штук, одноразовых респираторов — с 1,3 миллиона штук до 6,8 миллиона штук, защитных очков — с 193 тысяч штук до 1,5 миллиона штук, а, к примеру, медицинских перчаток — с 188 миллиона пар до 228,6 миллиона пар.