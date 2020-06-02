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Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Названы регионы РФ с наибольшим числом случаев COVID
Фото: РИА Новости
За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2286), Московской области (732), Петербурге (376) и Нижегородской области (354). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Более сотни новых случаев выявили в 12 регионах России: Свердловская область (292), Ростовская область (253), Иркутская область (210), Красноярский край (150), Ханты-Мансийский автономный округ (149), Дагестан (132), Волгоградская область (119), Челябинская область (113), Смоленская область (110), Тульская область (106), Новосибирская область (106) и Ульяновская область (105).
Меньше всего случаев зафиксировали в Ненецком автономном округе, в Республике Алтай и Чукотском автономном округе — по одному.
За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего на 2 июня в стране выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.
По данным на 1 июня сообщалось, что в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.
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Общество , Иркутская Область , Красноярский Край , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Ростовская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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