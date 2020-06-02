Названы регионы РФ с наибольшим числом случаев COVID

Меньше всего случаев зафиксировали в Ненецком автономном округе, в Республике Алтай и Чукотском автономном округе — по одному.

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего на 2 июня в стране выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

По данным на 1 июня сообщалось, что в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.