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Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфира 

Lenta.ru 23 минуты назад
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез
Фото: РИА Новости
Ведущий канала НТВ Оскар Кучера рассказал, что исчез из эфира из-за того, что заразился коронавирусом. В интервью «Комсомольской правде» он сообщил, что новым заболеванием переболела и его семья.
Кучера регулярно ведет ток-шоу «Звезды сошлись» вместе с коллегой Лерой Кудрявцевой. Однако уже продолжительное время телеведущий самоизолирован дома. По его словам, никого из сотрудников в студии он не заразил.
«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы», — рассказал артист.
По его словам, симптомы болезни чувствовались во время майских праздников и тест на новый вирус оказался положительным.
Кучера добавил, что в настоящее время чувствует себя здоровым. Он сдал повторный анализ, по которому у него уже не нашли коронавируса, а другой тест показал наличие антител.
«Было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине», — уточнил ведущий.
Ранее ведущий телеканала CNN Крис Куомо (Chris Cuomo) сообщил, что после лечения от коронавируса испытывает странные ощущения в организме. По словам журналиста, несмотря на победу над заболеванием, состояние его здоровья изменилось.
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Общество , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , CNN , Комсомольская правда , НТВ
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