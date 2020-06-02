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Кучера заразился коронавирусом и исчез из эфира 

Мария Иванова 14 минут назад
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез
Фото: РИА Новости
Телеведущий Оскар Кучера и вся его семья переболели новым коронавирусом. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«КП» отмечает, что последние выпуски программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева вела без Кучеры из-за его болезни.
«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы», — рассказал ведущий.
По его словам, болели они на майских праздниках, среди симптомов у Кучеры было недомогание и потеря обоняния. Уже к 12 мая у него не было температуры и он пошел на поправку. Затем анализы подтвердил отсутствие коронавируса в его организме и наличие антител G.
«Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине!» — объяснил он.
Кучера отметил, что в доме с его семьей находились и другие родственники, но никто из них не заболел.
Как писал «Рамблер», ранее от коронавируса вылечились премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Министерства культуры Ольга Любимова.
Также сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова и Татьяны Васильевой, пародистки Елены Воробей.
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Общество , Ольга Любимова , Михаил Мишустин , Оскар Кучера , Владимир Якушев , Лера Кудрявцева , Петр Красилов , Татьяна Васильева , Елена Воробей , Минкультуры , Минстрой , Комсомольская правда , НТВ
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