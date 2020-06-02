Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез

Телеведущий Оскар Кучера и вся его семья переболели новым коронавирусом. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«КП» отмечает, что последние выпуски программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева вела без Кучеры из-за его болезни.
«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы», — рассказал ведущий.
По его словам, болели они на майских праздниках, среди симптомов у Кучеры было недомогание и потеря обоняния. Уже к 12 мая у него не было температуры и он пошел на поправку. Затем анализы подтвердил отсутствие коронавируса в его организме и наличие антител G.
«Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине!» — объяснил он.
Кучера отметил, что в доме с его семьей находились и другие родственники, но никто из них не заболел.
Как писал «Рамблер», ранее от коронавируса вылечились премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Министерства культуры Ольга Любимова.
Также сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова и Татьяны Васильевой, пародистки Елены Воробей.