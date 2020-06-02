Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез

«КП» отмечает, что последние выпуски программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева вела без Кучеры из-за его болезни.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы», — рассказал ведущий.

По его словам, болели они на майских праздниках, среди симптомов у Кучеры было недомогание и потеря обоняния. Уже к 12 мая у него не было температуры и он пошел на поправку. Затем анализы подтвердил отсутствие коронавируса в его организме и наличие антител G.

«Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине!» — объяснил он.

Кучера отметил, что в доме с его семьей находились и другие родственники, но никто из них не заболел.