Стрелков сравнил бывшего духовника Поклонской с Христом 

Ранее, как сообщал «Рамблер», настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий призвал верующих не сидеть в изоляции, а выходить на улицы, поскольку пандемия коронвируса, по его словам, — это «выдумка безбожников». Он также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты храмы и церкви. В результате отец Сергий был лишен права проповедовать.

Стрелков, комментируя произошедшие события, заявил, что церковный суд над схиигуменом станет продолжением традиций, которые были заложены еврейскими первосвященниками во время казни Иисуса Христа. Он также подчеркнул, что расправа над отцом Сергием может послужить основанием для второго «после Украины» раскола РПЦ.