Стрелков сравнил бывшего духовника Поклонской с Христом 

Церковный суд над бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской уральским священником отцом Сергием можно считать продолжением традиций, заложенных казнью Иисуса Христа, заявил на своем YouTube-канале экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. Он не исключил, что упомянутый суд может послужить причиной второго раскола Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее, как сообщал «Рамблер», настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий призвал верующих не сидеть в изоляции, а выходить на улицы, поскольку пандемия коронвируса, по его словам, — это «выдумка безбожников». Он также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты храмы и церкви. В результате отец Сергий был лишен права проповедовать.
Стрелков, комментируя произошедшие события, заявил, что церковный суд над схиигуменом станет продолжением традиций, которые были заложены еврейскими первосвященниками во время казни Иисуса Христа. Он также подчеркнул, что расправа над отцом Сергием может послужить основанием для второго «после Украины» раскола РПЦ.