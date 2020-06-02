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Россиянкам, сидящим дома с детьми, предложили новый вид выплат 

Ura.Ru 24 минуты назад
Российским матерям с пятью и более детьми предложили выплачивать зарплату, как воспитателям в детском саду. Такой инициативой с URA.RU поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Если у женщины более пяти детей, то нужно платить ей зарплату, аналогичную зарплате воспитателя в детском саду. У нее будет копиться стаж, пока она будет воспитывать детей. Это ее работа и за это она будет получать пенсию», — заявил Милонов. Так он прокомментировал законопроект о выплате домохозяйкам пособий в размере МРОТ. По мнению депутата, платить всем домохозяйкам не стоит. Он считает, что начислять выплаты в размере МРОТ стоит только матерям, у которых более трех детей, так как из-за воспитания детей у них нет возможности работать.
Как отмечает Милонов, бывают разные домохозяйки и платить пособие нужно только тем, кто воспитывает детей или ухаживает за инвалидом. «Есть домохозяйки, которые в Instagram только блещут своими различными силиконовыми частями. Это несправедливо. Если она не работает, зачем ей платить МРОТ», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в разговоре с URA.RU он также предложил выплачивать пособие мужчинам, которые воспитывают детей одни. По его словам, эти выплаты они могли бы потратить на зарплату няне. Накануне депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере МРОТ. Предлагалось, что пособия будут начислять домохозяйкам, в семье которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе, передает ОТР.
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Общество , Видео , Политика , Виталий Милонов , Госдума , ЛДПР
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