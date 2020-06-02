Виталий Милонов. Российским матерям с пятью и более детьми предложили выплачивать зарплату, как воспитателям в детском саду. Такой инициативой с URA.RU поделился депутат Госдумы

«Если у женщины более пяти детей, то нужно платить ей зарплату, аналогичную зарплате воспитателя в детском саду. У нее будет копиться стаж, пока она будет воспитывать детей. Это ее работа и за это она будет получать пенсию», — заявил Милонов. Так он прокомментировал законопроект о выплате домохозяйкам пособий в размере МРОТ. По мнению депутата, платить всем домохозяйкам не стоит. Он считает, что начислять выплаты в размере МРОТ стоит только матерям, у которых более трех детей, так как из-за воспитания детей у них нет возможности работать.

Как отмечает Милонов, бывают разные домохозяйки и платить пособие нужно только тем, кто воспитывает детей или ухаживает за инвалидом. «Есть домохозяйки, которые в Instagram только блещут своими различными силиконовыми частями. Это несправедливо. Если она не работает, зачем ей платить МРОТ», — подчеркнул собеседник агентства.