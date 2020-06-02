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Названы семьи с детьми, которые получат выплаты 2 июня 

Парламентская газета 28 минут назад
Названы семьи, которые получат выплаты 2 июня
Фото: PIXABAY.COM
Российские семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет, подавшие заявления в период с 23 по 25 мая, во вторник получат единовременную выплату, перечисленную Пенсионным фондом.
Заявления рассматриваются ПФР в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней. 8-дневный срок является максимальным и распространяется в том числе на заявления, поданные в выходные дни. Так, если заявление было направлено в период с 23 по 25 мая, оно будет рассмотрено до 29 мая, а деньги поступят 2 июня.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцоддержки семей с детьми. Документ, в частности, предусматривает единовременную выплату в размере 10 тыс.рублей гражданам на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ. Выплата коснется 22 млн детей, или более чем 50 млн россиян с учетом взрослых.
Первые выплаты на детей были перечислены 1 июня тем родителям, которые обратились с заявлением до 22 мая.
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Общество , Политика , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ
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