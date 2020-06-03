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Немецкий фотограф рассказал о магии россиян 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Немецкий фотограф развеял стереотипы о России
Фото: РИА Новости
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", — заявил он.
Фотограф также развеял миф о том, что русские — угрюмый и необщительный народ. На самом деле они веселы, открыты и гостеприимны, уверен Херфорт.
"В любом случае, Россия — это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", — подводит итог Херфорт.
Франк Херфорт женат на русской, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, одними снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.
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Общество , Социология , Война в Сирии , Крым наш
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