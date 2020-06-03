Немецкий фотограф развеял стереотипы о России

России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.

"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", — заявил он.

Фотограф также развеял миф о том, что русские — угрюмый и необщительный народ. На самом деле они веселы, открыты и гостеприимны, уверен Херфорт.

"В любом случае, Россия — это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", — подводит итог Херфорт.

Франк Херфорт женат на русской, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, одними снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.