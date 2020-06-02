Россию в сентябре ждут катаклизмы

В сентябре в Россию придут грозы, ураганные ветра и другие природные катаклизмы. Об этом сообщает «Эксперт».

По прогнозу синоптиков, начало осени в Москве окажется теплым: в первую неделю сентября будет солнечно, воздух прогреется до плюс 20 градусов. Во второй декаде месяца будет облачно, но без дождей.

Со второй половины сентября начнутся постоянные осадки, местами сильные. В конце месяца в столице будет не теплее 12-15 градусов тепла днем и плюс пяти ночью. Синоптики не исключают ветров с порывами до 15-20 метров в секунду, гроз, молний и града.

В первой половине сентября будет тепло и в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В Калужской области до конца первой декады месяца будет до плюс 20-23 градусов, в Брянской области воздух прогреется до плюс 25-30, а во Владимирской области — до плюс 20-22.

К концу сентября почти на всей территории ЦФО температура опустится до 10-13 градусов тепла. Начнутся почти такие же интенсивные дожди, как в конце мая 2020 года. Возможно усиление ветра до ураганных показателей (20-25 метров в секунду) и другие катаклизмы.

На курортах Краснодарского края, в Крыму и Минеральных водах в начале месяца будет до плюс 28-30 градусов, но 8-10 сентября туда придут проливные дожди и грозовой шторм. Во второй половине месяца температура на курортах опустится до 20-25 градусов тепла и продолжат лить дожди.

«Эксперт» отмечает, что этот прогноз — предварительный, каждый месяц его будут обновлять.

Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров.

Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году. Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.