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Прогноз погоды в России: страну в сентябре ждут катаклизмы 

Мария Иванова 12 минут назад
Россию в сентябре ждут катаклизмы
Фото: РИА Новости
В сентябре в Россию придут грозы, ураганные ветра и другие природные катаклизмы. Об этом сообщает «Эксперт».
По прогнозу синоптиков, начало осени в Москве окажется теплым: в первую неделю сентября будет солнечно, воздух прогреется до плюс 20 градусов. Во второй декаде месяца будет облачно, но без дождей.
Со второй половины сентября начнутся постоянные осадки, местами сильные. В конце месяца в столице будет не теплее 12-15 градусов тепла днем и плюс пяти ночью. Синоптики не исключают ветров с порывами до 15-20 метров в секунду, гроз, молний и града.
В первой половине сентября будет тепло и в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В Калужской области до конца первой декады месяца будет до плюс 20-23 градусов, в Брянской области воздух прогреется до плюс 25-30, а во Владимирской области — до плюс 20-22.
К концу сентября почти на всей территории ЦФО температура опустится до 10-13 градусов тепла. Начнутся почти такие же интенсивные дожди, как в конце мая 2020 года. Возможно усиление ветра до ураганных показателей (20-25 метров в секунду) и другие катаклизмы.
На курортах Краснодарского края, в Крыму и Минеральных водах в начале месяца будет до плюс 28-30 градусов, но 8-10 сентября туда придут проливные дожди и грозовой шторм. Во второй половине месяца температура на курортах опустится до 20-25 градусов тепла и продолжат лить дожди.
«Эксперт» отмечает, что этот прогноз — предварительный, каждый месяц его будут обновлять.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров.
Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году. Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.
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Общество , Москва
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