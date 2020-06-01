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Российским хостелам предсказали крах из-за пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Российским хостелам предсказали крах из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Рекомендации Роспотребнадзора по открытию гостиниц на фоне пандемии коронавируса негативно скажутся на работе российских хостелов. Об этом заявляют опрошенные «Коммерсантом» участники рынка.
Предсказывается, что новые требования по профилактике распространения COVID-19 могут привести к краху таких объектов размещения.
В частности, речь идет об обеспечении номеров индивидуальной санитарной зоной с собственным туалетом и ванной или душем. По мнению вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, в таких обстоятельствах хостелам фактически нет смысла продолжать работу, так как в комнату, рассчитанную на 12 человек, можно будет в лучшем случае разместить семью из трех-четырех человек.
Кроме того, согласно расчетам собеседника издания, значимой проблемой могут стать высокие затраты на соблюдение новых норм гигиены. Так, к примеру, на закупку оборудования, дезинфицирующих средств и проведение тестов на вирус среди персонала у отеля на 150 номеров уйдет около 9,5 миллиона рублей, что сопоставимо с месячной выручкой, рассказал Кожевников.
В свою очередь член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская заметила, что, несмотря на то, что хостелы и другие объекты размещения в крупных российских городах, согласно решению властей, не прекращали работы во время режима изоляции, к вспышкам заболевания это не привело.
31 марта член президиума ассоциации малых гостиниц и хостелов Ирина Машковцева заявила, что российские отели могут быть опасны для постояльцев во время пандемии коронавируса в связи с несовершенством систем кондиционирования. По ее словам, в случае, если в одном из номеров разместится гость с инфекцией, другие клиенты окажутся под угрозой заражения.
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Общество , Алексей Кожевников , Роспотребнадзор
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