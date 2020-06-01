Россиянин сдал жену за нарушение карантина 

Советник генерального директора радиостроительного концерна «Вега» по оборонному заказу Владлен Руссанов сообщил в правоохранительные органы о нарушениях собственной жены Юлии. По его словам, женщина не соблюдает режим самоизоляции.

Он рассказал силовикам, что она гуляет с детьми на улице без пасок и перчаток, передаёт Telegram-канал «112». Мужчина уверен, что дети подвергаются смертельной опасности.

Сейчас полицейские проводят проверку в отношении супруги заявителя.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.