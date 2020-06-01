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Россиян ждет еще один выходной день 

Вероника Полынина 27 минут назад
1 июля, день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, будет объявлен выходным днем. Об этом заявил председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин утвердил 1 июля днем проведения всероссийского голосования по поправкам к Основному закону.
Поправки в Конституцию России были предложены президентом в январе 2020 года. 20 января он внес в Госдуму проект соответствующего закона. 23 января депутаты приняли его в первом чтении, 10 марта — во втором чтении, а 11 марта — в третьем чтении. 11 марта Совет Федерации одобрил закон. Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии COVID-19.
Общество , Видео , Павел Крашенинников , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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