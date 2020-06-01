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Познер рассказал об отношении к нему Путина 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 2 часа назад
Познер рассказал об отношении Путина к нему
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер заявил о том, что он в курсе того, как к нему относится президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Zoom.
Журналист заявил, что об отношении главы государства к нему рассказал «один человек». По словам Познера, этот «человек» как-то напрямую спросил об этом Путина.
«Я отношусь к нему хорошо, но сложно», — якобы заявил президент, говоря о своем отношении к Познеру.
Сам телеведущий отметил, что такая оценка со стороны главы государства ему льстит, однако, подчеркнул он, представители власти не должны хорошо относиться к журналистам.
Ранее телеведущий в интервью НСН рассказал, как живет и работает в условиях самоизоляции. Познер, в частности, заявил, что за это время ему удалось выкинуть из дома пять мешков с мусором.
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Общество , Политика , Владимир Познер , Владимир Путин
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