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Храм в российском городе переехал в ночной клуб 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Храм в российском городе переехал в ночной клуб
Фото: 74.ru
Храм Александра Невского в Челябинске переехал в здание бывшего ночного клуба, в котором изначально должен был открыться общественный туалет. Об этом пишет Znak.com.
Одна из комментаторов написала в сообществе церкви во «ВКонтакте», что ее «закрывают года на два, на реконструкцию и реставрацию». По словам женщины, помещение в новом здании («утюге», как его называют в городе) передали храму в пользование, поэтому теперь здесь будут временно проходить богослужения, а также занятия воскресной школы.
«Утюг», получивший свое название из-за характерной формы, построили в начале 2000-х. Несмотря на протесты россиян, в сквере «Алое Поле» возвели двухэтажный объект, заявив, что там будет располагаться общественный туалет. Однако он так и остался в виде железной кабинки рядом с церковью, а в новом здании открыли ночной клуб.
Заведение за несколько лет сменило несколько названий и собственников, но его суть оставалась прежней. В последние годы объект пустовал, периодически появлялись сообщения о его продаже в диапазоне от 60 до 300 миллионов рублей.
Настоятель храма Александра Невского Борис Кривоного заявил изданию, что не будет ни отрицать, ни подтверждать данную информацию, а сотрудница прихода сказала, что она «не сведущая».
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Комментарии 1
Общество , Александр Невский , Челябинск
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