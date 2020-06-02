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Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили
Фото: Reuters
Число выявленных случаев коронавируса в России сохраняется на уровне 9 тысяч человек (с 18 мая по 1 июня) в сутки по нескольким причинам. О них сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных вирусологов.
В целом сохранение страны на плато может быть связано с улучшением диагностики недостаточностью противоэпидемических мер, отмечает издание.
По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, точно назвать причину сохранения статистики примерно на одном уровне достаточно трудно. Однако в мире наблюдается снижение показателей от COVID-19. Это можно быть связано с тремя факторами: больше тестируют и выявляют бессимптомных носителей, медицина приспосабливается и в мире распространяются штаммы.
Глава Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что в стране была "имитация карантина", поэтому процесс получился "тлеющий".
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 035, всего — свыше 414 тысяч. С начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 175 877 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 855.
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Комментарии
Общество , Григорий Березкин , Лариса Попович , ВШЭ , РБК
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