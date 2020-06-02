Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили

Долгое пребывание России на плато по распространению коронавирусной инфекции объясняется «имитацией» карантина в стране, заявила в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК директор Института здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович. По словам эксперта, из-за пренебрежительного отношения россиян к ограничительным мерам цепочку заражения не удалось прервать.
Попович подчеркнула, что обычно эпидемический процесс протекает с учетом степени прерывания цепочки заражения. При этом она отметила, что в России «не было карантина как такового».
«Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс», — объяснила ситуацию вирусолог.
Она также добавила, что термин «плато» не в полной мере отражает происходящие во время эпидемии процессы. По мнению Попович, ориентироваться стоит в первую очередь на соотношение выявленных заражений и выздоровевших пациентов.
Между тем вирусолог Анатолий Альштейн предположил, что Россия застряла на плато из-за неэффективности принятых противоэпидемических мер.
Эксперты сошлись во мнении, что в настоящий момент сложно судить о формировании в стране уровня коллективного иммунитета. Выводы об угасании эпидемии, по их словам, сегодня можно делать только по загруженности больниц пациентами с COVID-19.