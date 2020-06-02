Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили

Попович подчеркнула, что обычно эпидемический процесс протекает с учетом степени прерывания цепочки заражения. При этом она отметила, что в России «не было карантина как такового».

«Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс», — объяснила ситуацию вирусолог.

Она также добавила, что термин «плато» не в полной мере отражает происходящие во время эпидемии процессы. По мнению Попович, ориентироваться стоит в первую очередь на соотношение выявленных заражений и выздоровевших пациентов.

Между тем вирусолог Анатолий Альштейн предположил, что Россия застряла на плато из-за неэффективности принятых противоэпидемических мер.

Эксперты сошлись во мнении, что в настоящий момент сложно судить о формировании в стране уровня коллективного иммунитета. Выводы об угасании эпидемии, по их словам, сегодня можно делать только по загруженности больниц пациентами с COVID-19.