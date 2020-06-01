Россия завершила закупки средств защиты из Китая

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Средняя стоимость масок в России снизилась до 18 рублей с 55 рублей в апреле. При этом стоимость защитных костюмов упала с 6 тыс. рублей на пике спроса до 850 рублей, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"К июлю мы прирастем по суточному производству медицинских масок еще примерно на 4 млн штук за счет запуска новых линий, — сказал министр, уточнив, что прирост обеспечит прежде всего Московский эндокринный завод в Брянской области. — Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены. То же самое по защитным костюмам, стоимость которых в пик спроса доходила до 6 тыс. рублей за один иностранный костюм. Нарастив собственное производство, мы смогли сбить этот спекулятивный ажиотаж — сейчас российские одноразовые костюмы можно купить уже за 850 рублей". Стоимость многоразовых костюмов, по его словам, составляет около 4 тыс. руб.

По словам Мантурова, на прошлой неделе Россия завершила закупки средств индивидуальной защиты из Китая , так как потребность в них была закрыта внутренним производством.

"Поставлена была задача по наращиванию объемов средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения, аптеки, по другим категориям потребителей. Задача эта выполнена", — сказал он.

Ранее Минпромторг сообщал, что в мае выпуск медицинских масок достиг 6,5 млн штук в сутки, а уже в июле составит 11 млн штук. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения , более 80% россиян носят маски в общественных местах.

Оборачиваемый резерв

Минпромторг предлагает начать формирование резерва средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус, лекарств и медицинского оборудования.

"Практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом у нас обеспечен текущий внутренний спрос. В связи с этим мы считаем возможным приступить к формированию постепенно постоянно оборачиваемого резерва средств индивидуальной защиты, это касается также и тестов, и лекарств, медицинского оборудования на случай обострения биологической ситуации", — сказал Мантуров.

"Это можно делать с учетом того, что у наших предприятий уже с июля незаконтрактованы объемы", — добавил он.

Суточный объем выпуска ПЦР-тестов

Россия увеличила выпуск ПЦР-тестов на коронавирус с нуля до 300 тыс. шт. в сутки, сообщил Мантуров.

"Параллельно с обеспечением средствами защиты мы развернули работу по налаживанию производства ПЦР-тестов. наши предприятия с нуля вышли на объем почти 300 тыс. в сутки, помимо тестов Роспотребнадзора. Закрыв эту брешь, мы начинаем осваивать выпуск портативных комплексов ПЦР, а также расширяем производство тест-систем на наличие антител на основе принципа хроматографии по крови", — сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в России зарегистрированы 17 тест-систем диагностики и выявления коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и пять тестов на антитела (ИФА). Все это тест-системы российского производства.

Клинические испытания вакцин

Клинические испытания вакцин от коронавируса компаний "Биокад" и "Генериум" начнутся в июне, сообщил Мантуров.

"В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фаркомпаниями "Биокад" и "Генериум" вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора", — сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мантуров также сообщил, что российская фармотрасль в достаточном объеме обеспечила выпуск 17 препаратов, рекомендованных Минздравом для использования при лечения вируса. Также в РФ зарегистрировано два выпускавшихся ранее в стране лекарственных средства.