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В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса 

Мир24 и ещё 51 51 минуту назад
В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от COVID-19
Фото: ТАСС
В медицинском центре Приорова выписывают пациентку-долгожительницу. Зинаида Новикова заболела коронавирусом в 101 год и лечилась в центре, перепрофилированном под инфекционную больницу, передает телеканал «МИР 24».
«Я бы хотела сказать, что санитарки очень внимательные и хорошие. А между врачами и медсестрами я не разбираюсь, я же не вижу. Вроде все хорошие», — рассказала пенсионерка.
Провожали пациентку-долгожительницу медсестры из «красной зоны» больницы. А лечащий врач с цветами специально приехал в свой отпуск. Все говорят, что без душевных песен Зинаиды Афанасьевны в госпитале будет скучно. Она — участница Великой Отечественной, на фронте работала водителем грузовика, потом телеграфисткой в Москве.
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Общество , Новости Москвы , Коронавирус
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