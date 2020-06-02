В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от COVID-19

В медицинском центре Приорова выписывают пациентку-долгожительницу. Зинаида Новикова заболела коронавирусом в 101 год и лечилась в центре, перепрофилированном под инфекционную больницу, передает телеканал «МИР 24».

«Я бы хотела сказать, что санитарки очень внимательные и хорошие. А между врачами и медсестрами я не разбираюсь, я же не вижу. Вроде все хорошие», — рассказала пенсионерка.

Провожали пациентку-долгожительницу медсестры из «красной зоны» больницы. А лечащий врач с цветами специально приехал в свой отпуск. Все говорят, что без душевных песен Зинаиды Афанасьевны в госпитале будет скучно. Она — участница Великой Отечественной, на фронте работала водителем грузовика, потом телеграфисткой в Москве.