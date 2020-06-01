В России «приоткрылся» курортный сезон 

С 1 июня в отечественных курортных регионах анонсировано открытие сезона. В Сочи разрешается работать только санаториям с медлицензией. Как минимум до 6 июня на курортах Краснодарского края действует карантин, рассказал главный редактор «РБК Краснодар» Антон Смертин.
Антон Смертин главный редактор «РБК Краснодар»
«Пока еще рано говорить именно об открытии курортного сезона, это, скажем, такое приоткрытие. Первыми начинают работать только санатории, имеющие медицинскую лицензию, фактически они открыты для людей, которые приезжают не отдыхать, а оздоравливаться. Местные власти это неоднократно подчеркивают. Пока еще регион не готов принять всех желающих, понимая, что наплыв людей будет большей, а обстановка с распространением коронавирусной инфекции пока еще далеко не идеальная. При этом власти намерены достаточно жестко контролировать работу всех остальных объектов, по крайней мере, на совещаниях говорится о том, что пока все закрыто, и именно неработу всех других гостиниц, отелей, санаториев, пока не открылись, будут контролировать специальные группы. В целом, можно говорить, что постепенное начало сезона все-таки будет, но пока особого большого притока туристов сюда не ждут, потому что в Краснодарском крае минимум до 6 июня все еще действует карантин, все остальные люди, которые приезжают не в санатории, точно так же будут отбывать 14 дней в обсерваторе».
В Крыму информация о сроках и режиме открытия курорта противоречивая. Пока ситуация складывается так, что о полноценном открытии говорить не приходится, считает крымский журналист, блогер Александр Горный.
Александр Горный журналист, блогер
«Информация об открытии Крыма еще очень преждевременна, и до начала полноценного туристического сезона, на мой взгляд, не меньше месяца. Несколько дней назад анонсирована информация о том, что с 15 июня открываются крымские отели. Но в одних источниках эта информация подтверждается — предполагается, что 1 июня выйдет персонал, который начнет готовить отели, и с 15 числа будут принимать исключительно внутренних туристов, то есть жителей Крыма; а по другой информации, это решение могут перенести на начало июля, в том числе и по ресторанам. Сначала было сказано, что могут открыть кафе, бары, летние площадки 1 июня, а по другой информации, сейчас говорится о том, что они начнут 1 июня готовиться, а где-то к 15 июня откроются. Больше всего беспокоит представителей туристической отрасли Крыма и бизнеса общепита то, что нет никакой конкретики. Анонсируются одни решения, потом их не подтверждают, потом анонсируют другие решения, и получается такая «разнокустица»: вроде бы как Крым открывают, а вроде бы как не открывают. Я говорил с представителями различных служб, они считают, что открытие Крыма преждевременно, действительно есть риск, что будет всплеск заболевания».
Глава Крыма Сергей Аксенов 31 мая отменил норму о том, что прибывающие на полуостров жители других регионов обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет.
С 1 июня стартует новая программа господдержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. В ее рамках предприятия смогут получить кредит на возобновление деятельности под 2%. В числе первых, кто получит такой кредит, крымские отели, сообщило Минэкономразвития. Согласно программе, проценты не надо будет платить ежемесячно — они будут капитализироваться, то есть прибавляться к основному долгу и выплачиваться в конце. Также по кредитным договорам будет предусмотрена гарантия госкорпорации ВЭБ в объеме 85%.