Россию предложили менять под многодетные семьи 

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила менять Россию, поскольку, по ее мнению, нынешняя инфраструктура страны не предусмотрена для семей с тремя и более детьми. Об этом она заявила в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По ее словам, это, в частности, касается общественных мест, таких как комната матери и ребенка в аэропортах, куда можно войти только с одним ребенком.

«А если их двое, неужели оставишь кого-то за дверью? Такие моменты говорят о том, что необходимо ориентировать вообще всю инфраструктуру, разрабатывать новые технологические решения для мест общественного пребывания, чтобы там было удобно семьям с любым количеством детей», — сказала Кузнецова.

В этой связи она отметила, что если в России создать соответствующие условия, то и многодетных семей станет больше.

«Очень важно, чтобы это намерение [создавать большие семьи], которое есть у многих, находило свое воплощение, а для этого нужно помогать», — подчеркнула Кузнецова.

Ранее омбудсмен предложила расширить выплаты россиянам с детьми. Речь идет о пособиях в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет. Кузнецова предлагает распространить такие выплаты и на подростков 16 и 17 лет.