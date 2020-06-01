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Россию предложили менять под многодетные семьи 

Lenta.ru 20 минут назад
Россию предложили менять под многодетные семьи
Фото: РИА Новости
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила менять Россию, поскольку, по ее мнению, нынешняя инфраструктура страны не предусмотрена для семей с тремя и более детьми. Об этом она заявила в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
По ее словам, это, в частности, касается общественных мест, таких как комната матери и ребенка в аэропортах, куда можно войти только с одним ребенком.
«А если их двое, неужели оставишь кого-то за дверью? Такие моменты говорят о том, что необходимо ориентировать вообще всю инфраструктуру, разрабатывать новые технологические решения для мест общественного пребывания, чтобы там было удобно семьям с любым количеством детей», — сказала Кузнецова.
В этой связи она отметила, что если в России создать соответствующие условия, то и многодетных семей станет больше.
«Очень важно, чтобы это намерение [создавать большие семьи], которое есть у многих, находило свое воплощение, а для этого нужно помогать», — подчеркнула Кузнецова.
Ранее омбудсмен предложила расширить выплаты россиянам с детьми. Речь идет о пособиях в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет. Кузнецова предлагает распространить такие выплаты и на подростков 16 и 17 лет.
«А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно», — сказала она.
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Общество , Анна Кузнецова
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