Москве предрекли превращение в скопление поселков 

По мнению шведского экономиста Кьелла Нордстрема, со временем произойдет децентрализация крупнейших городов мира, в том числе и Москвы . Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Нордстрем, который является автором бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм», подчеркнул, что пандемия коронавируса «ускорит многие процессы» в мире, в частности, цифровизацию.

При этом, по его мнению, человечество и через 20-40 лет будет жить в городах. Самые развитые из них, например, Москва, Шанхай и Лондон, будут обеспечивать 80% мировой экономики, однако децентрализуются и станут напоминать скопление «поселков», уверен он.

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», — пояснил Кьелл Нордстрем.

«Рамблер» писал, что вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило шесть миллионов человек.