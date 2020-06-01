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Москве предрекли превращение в скопление поселков 

Алиса Селезнёва и ещё 10 40 минут назад
Москве предрекли превращение в скопление поселков
Фото: РИА Новости
По мнению шведского экономиста Кьелла Нордстрема, со временем произойдет децентрализация крупнейших городов мира, в том числе и Москвы. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Нордстрем, который является автором бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм», подчеркнул, что пандемия коронавируса «ускорит многие процессы» в мире, в частности, цифровизацию.
При этом, по его мнению, человечество и через 20-40 лет будет жить в городах. Самые развитые из них, например, Москва, Шанхай и Лондон, будут обеспечивать 80% мировой экономики, однако децентрализуются и станут напоминать скопление «поселков», уверен он.
«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», — пояснил Кьелл Нордстрем.
«Рамблер» писал, что вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило шесть миллионов человек.
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Общество , Григорий Березкин , Москва
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