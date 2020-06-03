Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Якутии за минувшие сутки выявлено 98 случаев коронавируса, всего в регионе их 2214, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"За последние сутки 64 новых случая коронавируса выявлено в Якутске, 22 — в Мегино-Кангаласском районе, 5 — в Чурапчинском районе, по 2 — в Нерюнгринском и Оймяконском районах, по 1 — в Хангаласском, Намском, Мирнинском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", — рассказали в оперштабе.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Маргариты Игнатьевой, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией 82% взрослых и 18% детей. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на работоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболеваемости 25% протекает бессимптомно, 55% легкой степени тяжести, тяжело переносят заболевание 2% и в том числе у 44 больных пневмония.
Как отметили в оперштабе, 95 человек полностью выздоровели от коронавируса, за весь период выздоровели 973 человека. 22 человека находятся в тяжелом состоянии. 462 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
"В клинической больнице Якутска скончался 66-летний пациент. Несмотря на высокую температуру и другие симптомы коронавируса, мужчина 10 дней лечился на дому и не обращался за медицинской помощью. В итоге его в тяжелом состоянии доставили в стационар, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 4 дня он умер от запущенной пневмонии", — добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Последние новости
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию "Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Комментарии
Общество , COVID-19 , Республика Саха (Якутия) , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евгений Петросян живет отдельно от своей молодой жены
Евгений Петросян живет отдельно от своей молодой жены
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Видео
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение