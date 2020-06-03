В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом 

Якутии за минувшие сутки выявлено 98 случаев коронавируса, всего в регионе их 2214, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

"За последние сутки 64 новых случая коронавируса выявлено в Якутске, 22 — в Мегино-Кангаласском районе, 5 — в Чурапчинском районе, по 2 — в Нерюнгринском и Оймяконском районах, по 1 — в Хангаласском, Намском, Мирнинском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", — рассказали в оперштабе.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Маргариты Игнатьевой, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией 82% взрослых и 18% детей. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на работоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболеваемости 25% протекает бессимптомно, 55% легкой степени тяжести, тяжело переносят заболевание 2% и в том числе у 44 больных пневмония.

Как отметили в оперштабе, 95 человек полностью выздоровели от коронавируса, за весь период выздоровели 973 человека. 22 человека находятся в тяжелом состоянии. 462 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

"В клинической больнице Якутска скончался 66-летний пациент. Несмотря на высокую температуру и другие симптомы коронавируса, мужчина 10 дней лечился на дому и не обращался за медицинской помощью. В итоге его в тяжелом состоянии доставили в стационар, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 4 дня он умер от запущенной пневмонии", — добавили в оперштабе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.